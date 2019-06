La hora de ruta de la izquierda para el segundo Govern Armengol

El ‘Acord2 de governabilitat’ presentado ayer en Palma por el PSOE, Més per Mallorca y Podemos precede a la segunda investidura de la socialista Francina Armengol como presidenta del Govern. Estas tres formaciones han acordado la estructura del Ejecutivo autonómico y han aprobado un documento que marca la hoja de ruta a seguir durante los próximos cuatro años. Incluye una única referencia específica a Menorca, al reiterar -como ya se anunció hace cuatro años- que el antiguo hospital Verge del Toro tendrá uso sociosanitario. Con Més per Menorca que ya no quiere repetir en el Govern, Més per Mallorca es quien más reticencias ha planteado con varios desmarques teatralizados.

Corresponderá a los grupos parlamentarios que voten en el Parlament a favor de la investidura de Armengol garantizar la estabilidad institucional durante la próxima legislatura. Entre las novedades sobresale la incorporación al Govern de Unidas Podemos, publicitado como ejemplo para ser extrapolado por Pedro Sánchez para formar el próximo Gobierno de España.

Tras la investidura de Armengol, arrancará un mandato en el que los ciudadanos reclaman resultados y gestión eficaz.