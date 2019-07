Nuevo vuelco y más demoras en el ‘caso Nerer’, trece años después

En otro giro sorprendente, la Fiscalía ha solicitado que ocho desimputados en el ‘caso Nerer’ vuelvan a ser citados ahora como investigados y, al mismo tiempo, pide una nueva prórroga para que prosiga la instrucción judicial destinada a investigar dos permutas que fueron aprobadas por el Ayuntamiento de Ciutadella en 2006.

Trece años después, y con un procedimiento que se ha prolongado durante más de tres años y medio, la Administración de Justicia no ha sido capaz de llegar al fondo de la cuestión y aclarar si la hacienda municipal sufrió un perjuicio de 2,3 millones de euros, como indicó la Fiscalía en su primer escrito de acusación. Ni la declaración de ‘causa compleja’ ni las dos prórrogas concedidas han permitido concluir la instrucción del ‘caso Nerer’, con un gran número de imputados-desimputados-investigados que desconocen cuál es su situación procesal. Para ser eficaz, la Justicia penal, además de ser garantista, ha de ser rápida. No se comprenden tantos giros, cambios y vuelcos, con sucesivos recursos y apelaciones. Nos hallamos ante un escenario de más demoras, que no comprende la ciudadanía. ¿Se llegará a celebrar algún día el juicio oral?