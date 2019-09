El Govern no puede demorar la actualización de las dietas del IB-Salut

El Govern del Pacte incluyó 150.000 euros en los Presupuestos autonómicos de este año para incrementar las dietas que el IB-Salut paga, en concepto de alojamiento, manutención y transporte, a los pacientes que se trasladan fuera de su isla para recibir atención sanitaria. Estas dietas permanecieron congeladas del 2011 al 2016, año en el que se incrementaron, pero de una manera sólo simbólica.

El Parlament ya instó el año pasado al Govern Armengol a aumentar las dietas e incorporó en los Presupuestos del 2019 una enmienda de Més per Menorca y Gent per Formentera para destinar 150.000 euros más. Pero no se han aumentado y las cuantías vigentes son las mismas aprobadas en 2016, con una subida que en ningún concepto superó un euro.

Ante estos reiterados incumplimientos, el PP-Menorca instó el miércoles en el Parlament a actualizar las dietas, siendo aprobada por unanimidad su proposición, pero con las ausencias de Més per Menorca, Gent per Formentera y Vox. El acuerdo incluye la revisión anual para introducir el aumento del IPC. El Govern ya no puede demorar la actualización de unas dietas que en Canarias duplican las que se pagan en Balears.