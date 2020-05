El Govern debe pagar las ayudas a los payeses y ganaderos

La Conselleria de Agricultura ha cerrado la convocatoria de ayudas para inversiones en explotaciones agrarias y carece de recursos para pagar las mejoras realizadas del 2018 al 2020. Los fondos se han agotado. Además de los veinte millones de euros pendientes de pago, este año ha cerrado dos meses de la previsto el plazo para la presentación de nuevas peticiones.

La mala gestión en la Conselleria de Agricultura ha provocado que, el empezar esta legislatura, más de 5.000 expedientes, que suman 40 millones de euros, se acumulasen sobre la mesa del Fogaiba. Una herencia que ha recibido la actual titular, Mae de la Concha (Podemos), de su predecesor, el soberanista de Més per Mallorca Vicenç Vidal, hoy senador autonómico. El resultado es una gran incoherencia entre las propuestas de promoción del producto local y el abandono institucional de los payeses. Un severo revés para la supervivencia del sector primario que no cobra las ayudas prometidas por el Govern. Payeses y ganaderos de Balears necesitan algo más que buenas palabras. Más allá del anuncio de planes de choque que no se concretan lo primero que debe hacer la Conselleria es pagar lo que adeuda.