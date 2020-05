Lograr más recursos: cuestión de Estado para Balears

Balears apenas recibirá 150 millones de euros de los 10.000 millones que el Gobierno distribuirá entre las autonomías en concepto de rescate sanitario. Una cantidad insuficiente porque solo cubre la mitad del gasto extraordinario que destinará este año el Govern para afrontar la emergencia provocada por el coronavirus en el sistema sanitario de las Islas. El Ejecutivo Armengol expresa su desacuerdo con esta escasa aportación estatal y reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que incremente el fondo de 5.000 millones –a repartir entre las comunidades– para hacer frente a la caída de ingresos. Según la Conselleria de Hacienda, con un desplome del PIB regional de un 30 por ciento, la tesorería autonómica dejará de ingresar 500 millones de euros. Balears debería ingresar el 10 por ciento del total, pero ya se da por descontado que no se logrará. Llueve sobre mojado. Balears aporta al Estado mucho más de lo que recibe; sufre una financiación endémicamente perjudicial y no logra ver compensados los sobrecostes de insularidad. No basta con que cada semana se queje la presidenta Armengol. Es preciso que Balears sea tenida en cuenta. Debemos levantar la voz con más contundencia y ello exige una acción política que una al Govern y la oposición para exigir lo que nos corresponde. Es una cuestión de Estado para las Islas, que afecta a las familias y empresas.