Menorca, de forma incomprensible, no avanza a la fase 3

El Gobierno no incluyó ayer a Menorca entre las cuatro islas que a partir del lunes pasan a la fase 3 de la desescalada. El Govern balear había defendido por la mañana que era posible que Mallorca quedara en la fase 2 y Menorca y Eivissa dieran el salto a la siguiente etapa, pero el Ministerio de Sanidad no ha aceptado esta idea. Menorca es la isla que sale más perjudicada puesto que es la que presenta los mejores datos sanitarios, sin nuevos contagios desde hace 21 días, cuando incluso Formentera ha contabilizado algún positivo. Cabe recordar que hoy en nuestra isla solo quedan tres casos activos. Es la segunda vez que Menorca aspira, sin resultado, a estar en primera línea de la desescalada, para avanzar en la recuperación económica y aprovechar la imagen de destino seguro.

Lo que no ha respondido el Gobierno es a la petición de permitir los vuelos interinsulares sin restricciones, algo que no está vinculado al pase a otra fase. Si Menorca no puede liderar la desescalada, el Gobierno debería permitir al menos el tráfico de pasajeros entre las islas, lo que también ha de permitir constatar la capacidad de respuesta ante un virus que puede volver a aparecer.