Vuelos interinsulares para reactivar el turismo interior

Las peticiones del Govern para reanudar el tráfico aéreo interinsular y reactivar el turismo interior no han sido atendidas por el Gobierno. Desde hace semanas, a medida que Balears ha ido avanzando en la desescalada, se ha reiterado la solicitud pero hoy solo están autorizados los desplazamientos entre las Islas por causa de fuerza mayor: atención sanitaria, motivos laborales o cuidado de personas dependientes. Hoy no es posible viajar libremente entre Mallorca, Menorca y Eivissa, lo que constituye una asignatura pendiente. El Govern pidió que a partir del 25 de mayo -al incorporarse Balears a la fase 2- se permitiera la movilidad total entre las islas del archipiélago, pero obtuvo la negativa por respuesta. La presidente Armengol anunció ayer que pedirá al Gobierno el paso de Mallorca, Menorca y Eivissa a la fase 3 el próximo 8 de junio, fecha en la que confía se puedan reanudar los vuelos interislas. Cabe esperar que el Govern venza las reticencias de Pedro Sánchez con el compromiso de aplicar controles de seguridad sanitaria, los formularios de estado de salud y la toma de la temperatura corporal de los pasajeros. Cuando mallorquines, menorquines e ibicencos puedan viajar en su comunidad, no solo por causa de fuerza mayor, empezarán a reabrir hoteles y establecimientos. Ya vendrá después el turismo nacional e internacional.