Tendencias electorales a tres años de las elecciones: aciertos y errores

La encuesta electoral elaborada por el Instituto Balear de Estudios Sociales en exclusiva para MENORCA refleja la orientación política de Balears, un informe demoscópico revelador cuando apenas ha transcurrido el primer año de la legislatura. Faltan todavía tres años para la nueva cita con las urnas, pero la intensidad del arranque en la gestión del Govern no ha erosionado su imagen e, incluso, ha permitido a los socialistas un avance en la captación de apoyos.

El paisaje del Parlament no varía con este retrato sobre las preferencias electorales de los ciudadanos de las Islas, cuya trascendencia reside, precisamente, en este inmovilismo a pesar de la importancia de lo ocurrido en estos últimos meses. La provisionalidad del sondeo del IBES no reduce la trascendencia de los problemas que acucian a la oposición, liderada por el PP, que no logra erosionar al bloque progresista a pesar de los momentos críticos que ha protagonizado. Conservadores, liberales y regionalistas no lograr aumentar sus fuerzas y su reequilibrio se limita a un trasvase de apoyos pero no se logra aumentar la base electoral.

Estamos, todavía, en los inicios de la legislatura y queda mucho por delante; pero la primera encuesta apunta los aciertos y errores de unos y otros.