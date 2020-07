La profundidad de la crisis con una temporada que no remonta

Los datos sobre el tráfico aéreo registrado en Menorca durante el mes de junio confirman la gravedad y profundidad de la crisis cuando los comparamos con las cifras de 2019. La llegada de pasajeros extranjeros registró una caída del 99,72 por ciento porque respecto a los 156.288 visitantes de distintas nacionalidades que vinieron a Menorca en junio del año pasado, este año sólo entraron 442. Y en relación al tráfico español -que incluye a los residentes- en junio del 2019 hubo 116.200 usuarios mientras que en junio de este año fueron únicamente 13.507, lo que supone una disminución del 88,38 por ciento. En conjunto, entre entradas y salidas el aeropuerto perdió 500.000 pasajeros en junio.

Las cifras son catastróficas y ponen de manifiesto que en junio no existió temporada turística en Menorca, y que en julio no remonta, porque el tráfico aéreo no se ha recuperado y numerosos hoteles aún no han abierto. De todas formas, hay que esperar a conocer los datos finales de julio así como la ocupación de agosto y septiembre. Menorca debe prepararse para un invierno muy duro y sentar las bases para impulsar la reactivación a partir del 2021. Se avecinan meses muy difíciles.