La severa y urgente advertencia de la doctora Tamara Contreras

Desde el inicio de la pandemia, el número de casos activos de covid-19 en Menorca llegó ayer a su cifra máxima. En tan sólo siete días los positivos en la Isla se han multiplicado por 3,5, alcanzando una cifra, récord y preocupante, de 78 infectados activos. Al mismo tiempo, desde la Conselleria de Salud, pronostican que durante los próximos quince días seguirán aumentando los contagios.

En este contexto, la directora médica del Hospital Mateu Orfila, Tamara Contreras, califica de «desoladora» la actitud de aquellas personas que hacen caso omiso a la normativa sanitaria para evitar la propagación de la covid-19 al provocan o participar en situaciones de aglomeración. La severa advertencia de la doctora Contreras no puede ser desoída porque constituye una llamada urgente desde la sanidad pública que debemos atender «al derrochar la oportunidad que tenemos como si no hubiera un mañana. Un mañana que no tendrán las víctimas mortales de la covid-19 ni las familias que se están viendo obligadas a cerrar sus negocios».

Es posible disfrutar del verano, pero conscientes del «momento histórico y devastador que nos toca vivir». El coronavirus es una amenaza para todos.