Confusión total en Balears ante el inicio del curso escolar

Los directores de los centros educativos de Primaria y Secundaria de Balears afirman que salieron «mucho más confusos y desconcertados» de las reuniones que mantuvieron ayer, por vídeconferencia, con la presidencia del Govern, Francina Armengol; el conseller de Educación, Martí March, y el equipo de la conselleria. Muchas de las cuestiones planteadas por los responsables docentes quedaron sin resolver ni contestar.

La confusión y una creciente incertidumbre marcan el inicio del curso escolar en las Islas, lo que lleva a los directores a plantear un retraso mientras no haya unos criterios claros y homogéneos.

Quienes tienen la responsabilidad de dirigir los centros docentes de Balears denuncian que «no hay respuestas ni directrices ; no queda claro cómo quedan los ratios; nos obligan a que los espacios que aprovechamos como aulas sigan como tales durante años; y la casuística de los comedores escolares es muy variada. Pero en ningún caso hay respuestas claras». Al mismo tiempo, el Colegio de Médicos de Balears propone aplazar el inicio del curso mientras no haya plenas garantías sanitarias. El Govern no puede alimentar la incertidumbre. Debe dar respuestas eficaces para evitar errores, confusiones y rebrotes del covid que tendrán un elevado coste.