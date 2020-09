No valen antiguas recetas para solucionar los nuevos problemas

La Fundació Impulsa, en la que participan CAEB y el Govern de la Comunidad Autónoma, espera que Balears inicie «de forma vigorosa» la recuperación económica a partir del segundo trimestre de 2021, según el análisis del catedrático y director técnico de la fundación, Antoni Riera. Ante este nuevo escenario, el doctor Riera insta a «no solo recuperar, sino también reorientar la senda de crecimiento de la economía de las Islas».

Según la Fundació Impulsa, todo apunta a que la fase de recuperación se iniciará en los meses de abril, mayo y junio de 2021, siempre y cuando Balears «lleve a cabo un efectivo control de la pandemia» y a pesar de que sigue habiendo mucha incertidumbre en muchos aspectos. Menorca no puede permanecer ajena a los movimientos y las iniciativas que están surgiendo, dentro y fuera de nuestra Isla, para subirse al carro de la reactivación y la recuperación económica. Se avecina un invierno muy difícil en lo laboral y en lo social, con las dudas sobre la prórroga de los ERTEs, pero no podemos perder el tiempo. Hay que sentar las bases para iniciar un nuevo ciclo económico, lo que significa que no se pueden aplicar antiguas recetas para nuevos problemas.