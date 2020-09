El aviso de Armengol con Antich al frente de Autoritat Portuària

La presidenta Armengol opta por Francesc Antich para presidir la Autoritat Portuària de Balears. El expresidente es persona de su entera confianza, de honestidad acreditada, que no tiene interés en los puertos y con peso político. Armengol transmite este mensaje: la APB estará blindada por el PSOE, lo que antes no ocurría. Un aviso dirigido no sólo a los concesionarios que, a base de denuncias y la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción, dinamitaron la anterior presidencia. También es un mensaje para Podemos y Més que exigieron renuncias por sospechas inconcretas.

La operación contra Juan Gual de Torrella sigue en un punto muerto desde la espectacular intervención policial del pasado 24 de julio. El expresidente de APB aún no ha sido llamado a declarar. A la espera de los acontecimientos, da la impresión de que el objetivo ya se ha cumplido: desalojarlo. Gual intentó poner orden en un organismo donde se mueve mucho dinero y que dirime intereses particulares de calado. Ya se verá si Joan Gual cometió, o no, irregularidades penales.

Lo importante eran las concesiones que decide, gestiona y aprueba Autoridad Portuària de Balears. Y aún hoy lo son.