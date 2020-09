Abans o després?

Els PCR serveixen per diagnosticar si una persona té la covid-19 o no la té. Es tracta d’una foto fixa que no assegura que sortint de rebre el resultat, ens puguem infectar de nou però com a mínim, ajuda a tallar la cadena de contagis. De fet, quan tenim la possibilitat d’haver estat en contacte amb una persona que té covid, les autoritats sanitàries demanen un aïllament preventiu durant 10 o 15 dies i fer-se la prova per saber si realment hem estat o no contagiats. En el cas d’establiments oberts al públic, la norma és la mateixa i hem vist a Menorca aquest estiu que si algun dels treballadors té o ha tingut contacte, s’ha decidit aturar l’activitat de manera responsable i fer la prova a tot el personal. En algunes empreses o negocis, això es fa com a norma un cop al mes a tota la plantilla i fins i tot també quan s’incorporen després de vacances. Ho podem considerar de cara la galeria o com una estratègia de màrqueting però ha servit per detectar casos de treballadors asimptomàtics.

Si a la incertesa se la pot combatre d’alguna manera, és amb la generació de confiança i per això, hi ha països que implanten els tests a les seves fronteres per als nou vinguts o empreses que inclouen un control rutinari a tot el seu personal. Serveix de res aquesta foto fixa? Doncs mentre no arribi una vacuna efectiva que resolgui el problema de fons, establir aquests controls ajuden a transmetre el missatge tranquil·litzador que aquell establiment que visitem diàriament es preocupa per nosaltres o que el país al que estem viatjant, vol que la situació no li fugi de les mans.