Suport institucional als Premis Illa de Menorca de Narració i Poesia

L’acord assolit pel MENORCA «Es Diari» i el Departament de Cultura del Consell insular, amb el conseller Miquel Àngel Maria al capdavant, garantitza la continuïtat dels Premis Illa de Menorca de Narració Curta i Poesia. La implicació i la col·laboració d’aquest departament de la primera institució menorquina fan possible l’organització d’aquest doble certamen que, entre altres objectius, promou la creació literària a Menorca i també impulsa les noves vocacions d’escriptors i periodistes a l’Illa.

Els Premis Illa de Menorca, que el 2020 arribaran a la 28a edició en relat breu i la vuitena pel que fa als poemaris, presenten la novetat que el veredicte del jurador qualificador -encapçalat per l’escriptor Pau Faner- i el lliurament dels guardons als autors dels textos guanyadors es celebrarà en el marc de les activitats del Dia del Llibre. Per aquest motiu s’avança la publicació de las bases i s’obre el termini per a la presentació dels originals. La bona resposta i l’interès que susciten aquests premis palesen la inquietut per la literatura a Menorca. L’elevada participació anima MENORCA «Es Diari» i el Departament de Cultura del Consell a mantenir viva aquesta doble convocatòria en una illa d’escriptors i poetes.