Unos Presupuestos que menosprecian a Balears

Un 80 por ciento de las inversiones del Estado en Balears para 2021, según el proyecto de ley remitido por el Gobierno PSOE-Podemos al Congreso de los Diputados, se destinan a los aeropuertos y los puertos de interés general que son propiedad del Estado y que dependen de la Administración estatal. De los 201 millones para inversiones en las Islas, 139 se gastarán en los aeropuertos y otros 25 en los puertos de titularidad estatal que gestiona Autoritat Portuària de Balears, pero siempre con estricta sujección a las normas del Ministerio de Fomento que controlan su funcionamiento. Mientras el REB aprobado por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en febrero de 2019 aún no se ha desarrollado y carece de fecha para las medidas fiscales anunciadas como un gran éxito político, el Govern de Armengol sufre estrecheces y privaciones para aprobar los Presupuestos del 2021. El Ejecutivo formado por el PSIB-PSOE, Podemos y Més per Mallorca se verá obligado a endeudarse el próximo año en más de mil millones de euros por una financiación que lo castiga y asfixia. Y además tendrá que pagar 450 millones en solidaridad a otras CCAA. Resulta inaudito que diputados de Balears en Madrid aún insistan en aplaudir unos Presupuestos del Estado claramente perjudiciales para las Islas. Nuestros parlamentarios en el Congreso y el Senado deben denunciar el severo agravio que nos infligen y exigir más inversiones y mejor trato. Fueron elegidos para defender nuestros intereses generales, no a un Gobierno que nos menosprecia y discrimina.