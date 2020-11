Una oportunidad para convertir a Balears en región segura

Los aeropuertos españoles recibieron ayer a los primeros pasajeros procedentes de países de riesgo por coronavirus a los que se exige una prueba PCR negativa, realizada obligatoriamente 72 horas antes de su llegada, para poder entrar en España. Pero el presidente de la Federación de Agencias de Viajes Españolas, César Gutiérrez, cuestionó y criticó esta medida, «porque -dijo- el precio de viajar se vuelve muy elevado».

Es preciso aclarar si podrán efectuarse test de antígenos, con resultados rápidos, para aquellos pasajeros que no se hayan sometido a la PCR. El sector turístico reclama los antígenos, que son más económicos, más rápidos y fáciles de utilizar. Procede fijar una normativa homogénea en la UE para evitar que cada país actúe con diferentes criterios. Controlar a los extranjeros pero no a quienes llegan a Balears desde la Península es absurdo. Debemos aprovechar nuestra condición insular, transformándola en oportunidad, para detectar posibles infectados, evitar su entrada en el archipiélago, y así transmitir un mensaje contundente de región segura. El Govern debe trasladar al Gobierno de Pedro Sánchez que esta situación no tiene sentido.