Mujeres bajo la amenaza de la violencia y las agresiones machistas

Un millar de mujeres vive en Balears vigiladas por la Policía para evitar que puedan ser víctimas de una agresión machista. Una cifra a tener muy en cuenta hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia machista es un grave problema social que no logra erradicarse. Desde hace décadas en España se realiza una labor didáctica contra esta lacra.

El rechazo a estos comportamientos es ampliamente compartido y provoca una condena que se debe reiterar porque la batalla contra estas acciones injustificables no puede cesar hasta quedar totalmente erradicadas. Es mucho lo que se ha avanzado, pero también es mucho lo que queda por recorrer. La conmemoración de hoy es un buen motivo para insistir en la estrategia de prevención y condena de la violencia machista, porque el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer nos recuerda la situación dramática que viven cada día numerosas mujeres, que pueden ser víctimas, en cualquier momento, de una agresión. La lacra de la violencia machista no hace excepciones y, Menorca, por desgracia, ha conocido también sus trágicas consecuencias. No hay que olvidarlas. Nunca.