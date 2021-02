Se mantienen las restricciones porque se retrasa la vacunación

La caída de contagios que durante los últimos ha registrado Menorca, logrando controlar la expansión y transmisión del coronavirus, no implica la recuperación de la actividad ni tampoco la vuelta a la normalidad.

La mayoría de los sectores continuarán bajo severas restricciones, como lo confirma que se seguirán aplicando más de la mitad de las medidas del nivel 4 de riesgo extremo.

Se modifican 14 prohibiciones mientras 18 siguen igual. Así, durante los próximos quince días se mantiene el toque de queda desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana y solo se autorizarán grupos de seis personas que pertenezcan a dos núcleos de convivientes. Y los bares y restaurantes, que deberán cerrar a las 5 de la tarde, solo podrán utilizar el 30 por ciento del aforo interior.

Los restauradores expresan su malestar y denuncian que la reapertura no será viable. ¿Qué ocurre? El virus sigue circulando e infectando, por lo que no es posible recobrar la antigua normalidad. Ello no será posible hasta que una gran mayoría de la población -al menos el 70 por ciento- esté inmunizada. Por tanto, todo depende del ritmo y la eficacia de la vacunación, que registra un preocupante retraso.