Balears se desangra y los fondos UE siguen siendo una incógnita

La remodelación del Govern ha implicado la creación de la conselleria de Fondos Europeos, asignada a Miquel Company, que también se encarga de Universidad y Cultura. Pero, casi ocho meses después de la aprobación, por la Comisión Europea, de lo que el Gobierno de Pedro Sánchez califica como ‘nuevo Plan Marshall’, persiste la incertidumbre sobre la llegada de estos fondos y los proyectos e inversiones que serán autorizadas.

Bruselas advierte que muchos de los planes recibidos no presentan un equilibrio entre reforma e inversión. Mientras, Balears se desangra. Desconocemos cuándo empezará a utilizarse el pasaporte sanitario turístico y si Balears será destino pionero; no ha sido atendida la petición de priorizar la vacunación en comunidades turísticas, como pidió el Govern; y no ha obtenido respuesta la propuesta de compensar a Balears con el dinero sobrante del descuento de residente.

El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana el paquete de 11.000 millones de euros para la hostelería, el turismo y el comercio que el 24 de febrero anunció Pedro Sánchez. ¿Tendrá en cuenta el Gobierno central que Balears es la comunidad más castigada por la pandemia?