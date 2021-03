Unas medidas contradictorias que confunden a los ciudadanos

Las medidas de contención de la covid-19 que el Govern aprobará hoy no se corresponden con la situación sanitaria de Menorca y presentan contradicciones evidentes. Generan confusión entre la población y ya han obtenido una crítica contundente por parte de PIME y CAEB. La definición de los niveles ha dejado de tener sentido. Hasta hoy Menorca estaba en nivel 2 con la mitad de las medidas de nivel 4. Ahora pasará a nivel 1 y seguirá con restricciones de máxima alerta. Eso desorienta a los ciudadanos. Además la revisión ya no será cada quince días, sino hasta el 11 de abril. El Gobierno central y el Govern no quieren que se repita el repunte que hubo después de las fiestas de Navidad y por eso mantienen un nivel de restricciones que no se comprende.

La principal contradicción es que con el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, excepto las insulares, y con la duda de Madrid, no será posible que los peninsulares con segunda residencia en la Isla puedan viajar, lo que tendrá un impacto económico muy negativo. El control mediante PCR en el aeropuerto y los puertos debería ser una medida de seguridad suficiente. La economía insular no conseguirá resistir unas medidas tan duras durante tanto tiempo. Mientras, Menorca sigue sin obtener el trato específico que se merece.