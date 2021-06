España, hoy, en el arranque del certificado verde digital de la UE

El certificado verde digital, también denominado ‘pasaporte covid’, entrará en vigor el 1 de julio en la Unión Europea, pero los países comunitarios ya pueden utilizarlo de forma voluntaria. España se suma hoy a la prueba piloto para emitir un documento cuyo objetivo consiste en facilitar los desplazamientos y, con ello, posibilitar los viajes de ocio y las vacaciones este verano. La activación de la plataforma digital permite averiguar quienes han sido vacunados contra la covid; aquellos que, tras superar la enfermedad, han adquirido anticuerpos; y también los que cuentan con una prueba PCR negativa. El certificado verde europeo estará en vigor durante un año y será de aplicación para las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Los gobiernos ya no exigirán cuarentenas a quienes demuestren que no están infectados. Tras el varapalo que supone para Balears no haber conseguido el ‘semáforo verde’ de Gran Bretaña, el certificado verde digital ha de ser una palanca que impulse la reactivación económica en el archipielágo. De ahí la importancia que adquiere el ‘pasaporte sanitario’ para toda Menorca.