El ‘pasaporte covid’ también ha de servir para los vuelos nacionales

Más de 900 personas ya han solicitado en Balears el certificado digital europeo, que el IB-Salut activó el jueves. Un documento que facilita la movilidad y posibilita los viajes de ocio y las vacaciones. Permite la libre y segura circulación en la UE, e identifica a quienes han sido vacunados; los que cuentan con una PCR negativa, y aquellos que, tras superar la enfermedad, han adquirido anticuerpos. Garantiza el desplazamiento entre los países de la Unión Europea, pero el Govern advierte que no se puede utilizar para los viajes entre las autonomías españolas. Es válido para las rutas internacionales pero no se aplica en los trayectos nacionales, donde siguen en vigor restricciones y controles. Si el virus no conoce las fronteras, ¿por qué el ‘pasaporte covid’ sirve para viajar a Düsseldorf, Roma y París; pero no se puede utilizar para ir a Madrid, Valencia y Barcelona? No se comprende este contrasentido, cuando aumenta la demanda del turismo nacional a Menorca, un destino muy demandado por los españoles. La prioridad es acelerar la campaña de inmunización en las Islas, ya que Balears sigue en la cola de vacunación en España y tiene, en este momento, 100.000 dosis en la nevera. Debemos ser un destino seguro, porque atractivo ya lo somos.