Los indultos, el encaje de Catalunya en España y la financiación

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, defendió ayer los indultos a los líderes del ‘procés’ sin arrepentimiento. Según el ‘número 3 del PSOE’, «si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho ha demostrado fortaleza para no permitirlo una vez y por supuesto para no permitirlo la segunda», en respuesta a Oriol Junqueras. El presidente de ERC declaró que el indulto es «un triunfo que demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado». Una cuestión que suscita gran controversia, el rechazo del PP, y el apoyo del presidente de la CEOE, el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Omella; y los obispos catalanes. Es una decisión política arriesgada, con informes contrarios de la Fiscalía y el Tribunal Supremo. Es preciso hallar puntos de entendimiento para el encaje de Catalunya en España. Desconocemos si se lograrán estos objetivos que pasan por un escenario fiscal para los catalanes similar al que ya disfrutan el País Vasco y Navarra. Y aquí es donde Balears ha de estar muy atenta para obtener más recursos del Estado y acabar con una financiación que nos perjudica y no compensa los costes de insularidad.