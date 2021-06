Esperando la revisión del cuestionado semáforo de Boris Johnson

Cuando las agencias de viajes, turoperadores y pilotos de avión intensifican en el Reino Unido su presión contra el ‘semáforo covid’ que maneja Boris Johnson, medios británicos como The Times y The Independent apuntan que Balears, hasta ahora en semáforo ámbar, pasaría al verde. Pero no hay ninguna certeza y el incremento de los casos con variante Delta del coronarivus en Inglaterra está frustrando las expectativas.

De aprobarse, implicará que ya no exigirá cuarentena y tres PCR a quienes regresen a Gran Bretaña tras pasar sus vacaciones en el archipiélago. Hoy jueves se dará a conocer la revisión de este polémico semáforo que determina las restricciones para los británicos que deseen viajar. Al haber retrasado el Reino Unido el fin de su desescalada al 19 de julio, las previsiones de apertura y reactivación del mercado inglés, fijadas en la primera quincena de julio, se ven retrasadas a agosto, lo que ha truncado muchas expectativas empresariales y generado incertidumbre. El mercado inglés tiene una importancia capital para la industria turística menorquina, que constata como la temporada no arranca y debe fiarlo todo al turismo español y al incipiente turismo francés.