Neutralizar el efecto negativo del megabrote de los estudiantes

El impacto que sobre la imagen de Balears -con especial repercusión en Mallorca- está teniendo el megabrote de covid entre los jóvenes que vinieron en viaje de fin de estudios exige determinar el origen de los contagios. Las consecuencias de este episodio pueden ser gravísimas al coincidir con la apertura del mercado turístico de Gran Bretaña hacia las Islas.

La Conselleria de Salud trata de acotar la dimensión de lo ocurrido cuando quedan estudiantes en la Isla susceptibles de dar positivo en el control del virus. La prioridad consiste en evitar que la situación epidemiológica se descontrole. El hecho de que muchos de los contagiados son menores de edad añade dificultades a la hora de aislar los posibles contagios.

Lo ocurrido es una clara advertencia de que frente a la pandemia no caben actitudes displicentes. Cabe reclamar exigencia y severidad en el cumplimiento de las normas de cara al futuro, más teniendo en cuenta que están en el aire el futuro de muchas empresas y de miles de puestos de trabajo. La irresponsabilidad de unos pocos no tiene cabida cuando la covid sigue siendo un riesgo real de contagio del coronavirus hasta que no se haya cubierto todo el proceso de vacunación.