Los ‘llocs’ han de generar recursos para mantener el sector primario

El Consell dará a conocer mañana el contenido del «Pla Estratègic Agrari de Menorca», documento que ha sido redactado con fondos del Plan Leader, cuyos objetivos consisten en mejorar la competitividad de las explotaciones agrícola-ganaderas de la Isla así como incrementar la rentabilidad de los productores a través de la diversificación y una actividad respetuosa con la Reserva de Biosfera.

Uno de los integrantes del equipo redactor de este plan, el ingeniero técnico agrícola Francesc Font, director de Agroassessors Consultors Tècnics, interviene el miércoles en el II Foro Menorca AgroSantander que se celebrará en Maó para analizar las amenazas, debilidades, fortalezas y debilidades del campo menorquín. El sector primario, a pesar de su escasa aportación al PIB insular, desempeña un papel estratégico al gestionar el suelo rústico de Menorca, moldeado por el hombre con un paisaje único y singular. Pero se abandonan explotaciones; la ganadería apenas sobrevive, se reducen los rebaños y cunde el desánimo. Si las explotaciones no generan recursos para que los payeses y sus familias vivan con dignidad, y los precios no cubren los costes, el campo de Menorca no sobrevivirá.