¿Por qué le ‘sobraron’ 4.000 dosis de vacuna al IB-Salut en Menorca?

Cuando el 52,8 por ciento de la población de Menorca ha recibido la pauta completa de vacunación, Menorca registra una alta transmisión comunitaria del coronavirus, con una incidencia acumulada de 828,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días. Con 653 casos activos -de los que 48 fueron diagnosticados ayer-, en el hospital Mateu Orfila ahora hay ingresados 34 pacientes por covid, de ellos seis en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Desde que, en marzo de 2020, empezó la pandemia, 4.462 menorquines han resultado infectados por el coronavirus. La quinta ola ha provocado un peligroso repunte que situó a Menorca como la isla balear más afectada, aunque se empieza a estabilizar.

En este contexto -y cuando el objetivo inicial de alcanzar el 1 de mayo el 70 por ciento de población inmunizada es un propósito incumplido- no se comprende cómo la pasada semana le ‘sobraron’ al IB-Salut casi 4.000 dosis preparadas para ser administradas en Menorca. De las más de 9.800 vacunas que había previsto inyectar no pudo dar salida al 40 por ciento. Si la vacunación no avanza, la covid-19 seguirá infectando y continuará activa la triple crisis sanitaria, social y económica.