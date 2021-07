Cifras de desempleo demasiado altas y riesgo de invierno ‘caliente’

El Govern no debería conformarse con ser el tuerto en el país de los ciegos. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año en Balears son los mejores en el conjunto de España, pero no por ello intrínsecamente buenos. El conseller de Trabajo dice la verdad al afirmar que , con un crecimiento del 12 por ciento en comparación al primer trimestre de 2021, Balears ha sido líder -de abril a junio- en la creación de ocupación, coyuntura que se repite los segundos trimestres por la actividad turística. Con los datos en la mano, Negueruela afirma que el Govern actúa en la dirección correcta, pero el margen para el triunfalismo es exiguo, pues la misma encuesta concluye que, en términos interanuales, en el segundo trimestre del 2021 el paro creció un 3,58 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Balears ha alcanzado en junio de este año una tasa de paro del 15,26 por ciento y 100.600 personas sin trabajo a las que hay que añadir otras 25.000 en ERTE parcial o total. Datos que no invitan a muchas satisfacciones. En función de cómo se desarrolle y concluya esta temporada turística, puede condenar a Balears a un invierno muy ‘caliente’.