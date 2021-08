Promover y agilizar la vacunación de los adolescentes de Menorca

A tres semanas de la vuelta a las aulas y el inicio del curso escolar 2021-2022, cerca de 3.000 adolescentes y jóvenes de 12 a 19 años carecen aún en Menorca de la vacuna, por lo que, difícilmente, empezarán las clases con la pauta completa de inmunización. En este momento un 72 por ciento de la población de 16 a 19 años ya ha recibido una dosis. La importante es continuar la campaña para avanzar hacia la inmunidad de grupo. Por ello, la Conselleria de Salud insta a los padres a que promuevan la vacunación de sus hijos, ahora que no hay colas, y que no esperen a septiembre. Un 35 por ciento de los adolescentes menorquines -en la franja de edad comprendida ente los 12 y 19 años- no ha sido vacunado, lo que supone un riesgo.

El coronavirus sigue circulando e infectando. La variante delta, más contagiosa, ha provocado una nueva ola, que se está controlando tras motivar un incremento de los ingresos en el hospital Mateu Orfila y en la Unidad de Cuidados Intensivos. La vacuna es el método eficaz para impedir la propagación de la pandemia, evitar y prevenir nuevos contagios. Cabe apelar a la responsabilidad de los padres para atiendan la llamada de los responsables sanitarios.