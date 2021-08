Más demora en la construcción de la nueva escuela de Es Mercadal

En noviembre de 2019 el conseller de Educación, Martí March, afirmó que «ya hemos presentado el anteproyecto de centro escolar a la comunidad educativa que ha hecho aportaciones significativas. Presentaremos el proyecto básico en marzo de 2020 y a final del verano tendremos el proyecto ejecutivo para que las obras puedan comenzar en noviembre de 2020». Esta es la respuesta que March dio en el Parlament a la pregunta de la diputada Asunción Pons sobre el retraso en la construcción de la nueva escuela de Es Mercadal. Según el conseller, la demora se produjo por la dificultad para obtener un terreno adecuado. A punto de empezar el curso 2021-2022 aún no han dado comienzo las obras porque la Conselleria de Educación no ha redactado el proyecto de este nuevo equipamiento escolar, que hace años demanda la comunidad educativa de Es Mercadal. Sin proyecto aprobado no se puede iniciar el procedimiento de licitación y ejecución. Nos hallamos ante un nuevo incumplimiento en las inversiones del Govern en Menorca que demanda explicaciones y que se añade, entre otros, al Centro de FP de Hostelería de Ciutadella. ¿Por qué se producen estos reiterados retrasos?