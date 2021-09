Aumento de la población escolar, crecimiento e inversiones docentes

La población escolar de Balears se incrementará con 3.000 alumnos para el próximo curso, la cifra más alta de toda España. En la última década el aumento ha sido de 26.000 alumnos; una cifra que da cuenta de la evolución demográfica de las Islas y sus consecuencias.

La población del archipiélago no deja de crecer y pone a prueba la capacidad de los servicios públicos, las infraestructuras y los recursos naturales. Con estos 3.000 nuevos alumnos los centros educativos resultan insuficientes. Limitar el crecimiento de la población en las Islas se plantea con insistencia desde determinados sectores, que advierten de los peligros que supone no intervenir sobre esta cuestión.

El aumento del alumnado se suman a la escalada del precio de la vivienda, el colapso circulatorio y el consumo de agua. No se adivinan soluciones sencillas pero no se pueden aplazar de manera indefinida. La sociedad balear en su conjunto debe reflexionar y definir qué futuro quiere. De todas formas, el Govern debe explicar a los menorquines porqué sigue retrasando la nueva escuela de Es Mercadal y el centro de FP de Hostelería en Ciutadella, entre otros equipamientos docentes anunciados hace años que aún no ha construido.