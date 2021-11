El plan estratégico que necesita la industria turística de España

Balears es pionera en la industria del turismo y cuenta con emprendedores que han sabido exportar y desarrollar esta actividad con notable éxito en otros países. Con motivo de la presentación del libro «Mi vida», Gabriel Escarrer Juliá, presidente de Meliá Hotels, afirma que «siempre nos ha extrañado que en un país como España, segundo destino turístico del mundo, no haya un ministerio exclusivamente dedicado al turismo». Al mismo tiempo, en declaraciones a «Hosteltur», Escarrer denuncia que «en un país tan eminentemente turístico como España no se ha aprobado todavía un Plan Estratégico para el Turismo». Estas manifestaciones no pueden caer en saco roto en el momento de la salida de pandemia para llevar a cabo la transformación y modernización del modelo turístico. Menorca ha de diversificar su economía y, de forma simultánea, en una región insular con espacios y recursos limitados, apostar por un modelo turístico que haga posible la desestacionalización mediante visitantes de mayor capacidad adquisitiva. Es el reto que se plantea desde hace años pero no se afronta. El Plan Estratégico que reclama Gabriel Escarrer ha de ser el instrumento para solucionarlo.