Serio aviso de la OMS sobre la reactivación de la pandemia

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa –que incluye 53 países europeos y de Asia central–, Hans Kluge, ha realizado una seria advertencia sobre el repunte de la pandemia y considera que se está alcanzando un «punto crítico» a la vista del aumento de los contagios. Este nuevo escenario es fruto de varios factores, entre los que destaca la baja vacunación en algunos países, el incremento de la movilidad y el trabajo presencial y, por último, la relajación de las restricciones. El aviso de Kluge es un serio contrapunto frente a quienes dan por finiquitada la crisis de la covid-19.

La OMS pone especial énfasis en el bajo nivel de vacunación que tienen muchos países europeos. Hay que destacar que en la actualidad solo el 47 por ciento de la población europea –unos mil millones de personas– han completado la pauta de vacunación. La vacunación, como insiste la OMS, se ha demostrado como el arma más eficaz contra el virus, aunque –a la vista está– no es definitiva. Las vacunas atenúan los efectos más adversos y trágicos de la covid-19, pero no eliminan su peligrosidad. No cabe duda que hay que evitar a toda costa retroceder con la aplicación de restricciones, pero para ello es imprescindible recuperar la conciencia social de que la vacunación y la prevención son las acciones más eficaces que hay contra el virus.