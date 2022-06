El aeropuerto de Menorca registró durante el mes de mayo un récord de llegadas, con 30.000 pasajeros más que en 2019. El tráfico en las instalaciones aeroportuarias fue de 374.504 usuarios, de ellos 201.210 que desembarcaron, lo que supone casi 150.000 llegadas más que hace un año. Al mismo tiempo, la Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas de Menorca explica que la ocupación durante el mes de mayo fue de un poco más del 44 por ciento. Afirma Viturme que «en mayo, Menorca no recibe un volumen de turistas que cubra la totalidad de la planta de viviendas turísticas existentes y menos la plena ocupación de las disponibles». La planta hotelera ha ido abriendo durante el mes mientras se constata la presencia de numerosos visitantes en toda la Isla, de los que destaca el gran número de franceses e italianos, en lo que se considera el inicio de la temporada turística. Cabe plantear y preguntar dónde se alojan todos estos visitantes cuando la ocupación de las viviendas turísticas ha sido del 44 por ciento y no han estado operativos todos los hoteles. En cualquier caso, hay que poner el foco sobre la oferta alegal y las plazas de alojamiento no legalizadas en Menorca.