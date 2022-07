La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la intención de voto confirma la tendencia al alza del Partido Popular, que sigue distanciándose como primera fuerza política por delante del PSOE. El sondeo confirma el revulsivo que ha supuesto la elección de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del PP frente a un Pedro Sánchez que no logra remontar. El desgaste de la gestión de Gobierno y los datos económicos adversos, en especial la inflación, lastran las expectativas electorales del PSOE. Llama la atención el retroceso de la formación que lidera Santiago Abascal. Vox baja a la cuarta plaza como partido más votado en favor de Unidas Podemos, situación que puede ser coyuntural a expensas de la evolución del proyecto que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz. Este estudio demoscópico pone de manifiesto que la derecha radical pierde posiciones; lo que confirmaría los malos resultados obtenidos en las elecciones andaluzas. Otro aspecto que corrobora el CIS es la práctica desaparición de Ciudadanos, que lidera Inés Arrimadas y que no logra evitar el desplome que vaticinan los sondeos. Este vacío es el que está dando opciones al avance del PP, que incluso arrebata espacio electoral a Vox. No obstante, esta encuesta solo refleja tendencias sin una fecha aún para celebrar las próximas elecciones generales.