Afirma Noemí Camps, primera teniente de alcaldía de Ciutadella que «el problema no han sido las nuevas canalizaciones, que no han ido al máximo de su capacidad; ha sido la suciedad». Alude la responsable municipales de los servicios de agua y alcantarillado en Ciutadella a los sumideros obstruidos por la hojarasca y la suciedad acumulada en las calles del polígono industrial -toda clase de residuos: plásticos, envases, cartones, latas de refresco, etc...- que han provocado nuevas inundaciones, daños y pérdidas a establecimientos situados en la zona de Son Marçal así como las instalaciones deportivas del mismo nombre.

Con estas declaraciones, la primera teniente de alcaldía pone de manifiesto que las obras realizadas para mejorar la red de pluviales y el sistema de drenaje en estas calles ha resultado ineficaz. Corresponde al Ayuntamiento la responsabilidad de la limpieza viaria. Ante los avisos meteorológicos de intensas precipitaciones tenía que haber extremado las precauciones y llevar a cabo una limpieza a fondo de las calles del polígono, retirando residuos y materiales que obstruyeron los embornales. ¿Servirá lo ocurrido de lección para evitar que vuelva a repetirse?