Desde el 2006 el Consell viene pagando a sus empleados un plus irregular, que ahora investiga el Tribunal de Cuentas. En 2018 la Sindicatura de Cuentas, en un contundente informe, ya advirtió y denunció la grave anomalía de este complemento de productividad, que se consolidó en 2013 en las nóminas de los trabajadores de la primera institución de Menorca porque se ha ido prorrogando cada ejercicio.

Los argumentos y razonamientos del informe de la Sindicatura constituyen la base de las diligencias incoadas por el Tribunal de Cuentas. El departamento de Intervención del Consell también ha expresado reparos de forma reiterada, pero a pesar de estos avisos, los 500 funcionarios de la plaza de la Biosfera y empresas adscritas lo siguen percibiendo cada mes.

Interventor y Sindicatura coinciden en que esta gratificación no puede abonarse como complemento lineal ni puede ser una retribución periódica regulada por el mismo régimen que las retribuciones periódicas, fijas y objetivas. Los criterios que se aplican no están claros porque no retribuyen la mayor productividad de estos empleados. El Consell debe acabar con esta irregularidad.