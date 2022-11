El proyecto Menorca Smart Green Island ha sido excluido del primer reparto de fondos Next Generacion UE para impulsar la movilidad eléctrica. Una iniciativa de Seat Mô y Endesa que fue presentada por sus promotores en el Foro Illa del Rei celebrado en agosto de 2021 y que suscitó enorme interés y expectación. Pero la electrificación del parque móvil de Menorca, con un nuevo modelo movilidad en una región insular declarada Reserva de Biosfera por la Unesco, no ha sido aceptado. No recibirá recursos del PERTE VEC: Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado. Constituye una magnífica oportunidad perdida para Menorca, que, por sus dimensiones, era el espacio adecuado para llevar a cabo esta iniciativa en España. Según el conseller de Fondos Europeos del Govern, el menorquín Miquel Company, el Menorca Smart Green Island no «cuadraba con la gestión del mecanismo, tal como lo planteabanb el Estado, las conferencias sectoriales y las convocatorias públicas». Dice el conseller Company que ello no significa que esté todo perdido. De momento hemos perdido la primera oportunidad.