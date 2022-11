La subasta para construir el Conservatorio de Música de Menorca en la Sala Augusta de Maó ha quedado desierta por segunda vez, a pesar de haber incrementado el Govern el presupuesto en 1,9 millones. Desde el 2004 la Sala Augusta permanece cerrada y han transcurrido once años desde que se publicó el proyecto para transformar este edificio en la sede que ha de acoger los estudios de música y danza en la Isla.

Una ubicación no exenta de polémica ni controversia, al ser cuestionada, porque los profesores del Conservatorio insisten en la necesidad de contar con un espacio adecuado y replantear el proyecto. Concretamente, reclaman un edificio funcional diseñado con criterios pedagógicos y técnicos.

La larga demora que acumula el Conservatorio se añade a otras obras públicas en Menorca que no se adjudican y no se ejecutan. Otras, como la reanudación de las obras de la carretera general o la promoción del Ibavi en Fornells, han conseguido constructora al revisar precios. Es preciso que las administraciones valoren los encarecimientos en los costes, que dejan desiertas actuaciones anunciadas y reclamadas. Ya no se pueden seguir retrasando.