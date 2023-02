El Govern no puede seguir manteniendo la indefinición en torno a la ampliación del Centro de Salud Canal Salat de Ciutadella. En abril agosto de 2021 la consellera de Salud, Patricia Gómez, visitó las instalaciones y anunció un plan funcional que ha de definir los servicios y prestaciones para llevar a cabo una ampliación que no se acaba de concretar. Y en abril de 2022 la misma consellera, al presentar el plan de reactivación del IB-Salut para Menorca, dijo que el Govern iba a priorizar la ampliación del centro Canal Salat con una inversión de 7,7 millones de euros.

No descartó Patricia Gómez el segundo centro, reclamado con insistencia por el PP-Menorca y también por el Sindicato Médico de Balears (Simebal), pero todo «dependerá» del plan funcional. Cuando ha transcurrido un año y medio desde que se anunció la ampliación, se desconoce el proyecto, que carece de calendario de ejecución. La incógnita que el Govern no logra resolver consiste en el espacio que necesita en el actual centro para cometer una ampliación que cada vez resulta más complicada. Cabe reclamar explicaciones y pedir a la Conselleria de Salud que concrete sus anuncios pero que no persista en la actual indefinición.