El episodio de lluvias torrenciales registrado en septiembre de 2021 provocó daños en varias explotaciones agrícola-ganaderas de Menorca, con inundación de zonas de cultivo, caída de paredes de piedra seca y de instalaciones, con elevadas pérdidas. El Consell anunció una línea de ayudas extraordinarias para que los payeses y propietarios perjudicados pudieran afrontar los daños y reparar los destrozos sufridos.

Pero cuando ha transcurrido un año y medio no se ha concluido aún la tramitación y el pago, según denuncia la Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias de Menorca (Agrame) en el escrito remitido a la directora insular de Economía del Consell, Pilar Pons Goñalons. También expone que hay fincas que aún no han recibido la resolución de la institución insular. Al mismo tiempo el Consell sigue sin publicar la convocatoria de ayudas por las tormentas de agosto y septiembre del año pasado, que también causaron daños y perjuicios en el sector primario de Menorca. «De nada sirven los anuncios de ayudas si no se constatan con acciones reales que se den en tiempo y forma», advierte Agrame. El Consell debe dar respuesta a los payeses y actuar con mucha más agilidad.