Las obras de recuperación y consolidación del antiguo hospital Verge del Toro se encarecerán en unos cuatro millones de euros, según los primeros cálculos. Supone un desvío del 25 por cien sobre el presupuesto inicial, que asciende a 12 millones de euros. Los errores al no haber detectado las deficiencias en la estructura de un edificio construido en los años 50, además de incrementar el coste la intervención prevista, reiteradamente anunciada y presentada, retrasan la puesta en marcha del futuro centro sociosanitario. Aún no se ha redactado el proyecto modificado porque el IBSalut debe autorizar el nuevo gasto, que el Govern no había incluido en los presupuestos de la Conselleria de Salud para este año.

Lo realmente incomprensible es que, en abril de 2017, según el informe de los arquitectos Joan Enric Vilardell y Jordi Gordillo, la estructura del Verge del Toro era óptima para un centro sociosanitario. Pero «el buen estado de conservación del edificio, desde el punto de vista estructural», al que alude este dictamen, no era cierto, como se constata, seis años después. Corresponde al Govern exigir explicaciones y también responsabilidades por estos errores en esta obra pública que se está eternizando.