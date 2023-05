Coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones del 28 de mayo, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha hecho públicas sus encuestas para las elecciones autonómicas. En Balears prevé la reedición del Govern de izquierdas que lidera el PSOE con la continuidad de Francina Armengol como presidenta. Pero este sondeo se basa en la respuesta de solo 418 personas, no se detalla su distribución geográfica –las diferentes circunscripciones insulares– y no se asignan los diputados que obtendría cada partido. Resulta obvio que las conclusiones del CIS son meras conjeturas no exentas de cierta intencionalidad política.

Salvo contadas ocasiones, el escenario electoral de Balears mantiene un elevado grado de estabilidad entre los bloques de derecha e izquierda; la victoria –entendida como el acceso al poder– se decide por un escaso margen de escaños. El distinto peso de las circunscripciones insulares exige un esfuerzo riguroso a los estudios de intención de voto. Y en el caso del CIS, con un número tan escaso de encuestas no se dispone de resultados fiables. La campaña que hoy comienza adquiere gran importancia al ser una cita con las urnas que trasciende la elección de los alcaldes, presidentes de los consells y el Govern. Es el prólogo a las elecciones generales que tendrán lugar en los últimos meses de este año.