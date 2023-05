La comprensión lectora de los alumnos de cuarto de Primaria, de nueve y diez años, ha sufrido un retroceso de siete puntos entre 2016 y 2022, según el informe de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA). Por primera vez, desde que en 2006 es evaluada esta capacidad, se produce un empeoramiento en España.

Los países donde ha bajado el rendimiento escolar y la comprensión lectora lo atribuyen a la pandemia, pero detrás de está caída también hallamos el uso excesivo de los dispositivos digitales y que los menores de 16 años pasan una media de cuatro horas diarias conectados a las pantallas fuera de la aulas, lo que provoca un déficit de atención y de comprensión. No se entiende, a no ser que sea por razones electorales, que el Ministerio de Educación no publique estos datos desagregados por comunidades, lo que permitiría conocer la realidad regional y la gestión de cada gobierno autonómico. Los expertos advierten sobre el uso y abuso de los dispositivos digitales entre los menores, que influye en su atención y en su comprensión. El tiempo que se dedica TikTok y Youtube antes se empleaba en la práctica deportiva y la lectura. Y a menos lectura, menor riqueza de vocabulario, se empobrece la capacidad de expresión y de comprensión. Las redes provocan sedentarismo y reducen el rendimiento escolar.