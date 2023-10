Un ciberataque a Air Europa ha expuesto los datos bancarios de miles de clientes de esta aerolínea con sede en Mallorca. No se han detectado usos fraudulentos de la información bancaria de los clientes, pero la compañía ha instado a los pasajeros que compraron billetes en la web y que hayan recibido un correo electrónico a contactar con su sucursal. No es un caso aislado y son muchas las empresas y particulares que están sufriendo una oleada de estafas informáticas. En muchos casos, los bancos no se responsabilizan del dinero sustraído o los cargos realizados, lo que implica otro gran problema. Los expertos coinciden en que una de las formas de evitar ser víctima de ciberataques es no facilitar datos sensibles personales a desconocidos que contactan por teléfono o a través de supuestos emails bancarios y de instituciones que han sido suplantados por bandas de delincuentes.

A medida que el mundo digital está cada vez más presente en nuestro día a día se multiplican las posibilidades de caer en las redes de estos delincuentes informáticos, que hacen uso de sus avanzados conocimientos para robar información y revenderla en el ‘internet oscuro’ o, directamente saquear cuentas bancarias. Así pues, solo cabe extremar la precaución y esperar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no den tregua a los ciberestafadores.