Reivindica y proclama el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, en la entrevista que publicamos hoy la necesitamos de contar con datos ciertos y estudios contrastados para adoptar decisiones políticas. Si aceptamos la mayor del presidente Vilafranca hay que pasar de las decisiones a los informes objetivos, coincidimos en este planteamiento. Pero las medidas no se pueden demorar, de la misma manera que es importante contar con una amplia participación social y de la sociedad civil menorquina para acertar en la definición del modelo de la Isla a diez años vista.

Hay dos estudios que no se pueden demorar. En primer lugar, el determinará la capacidad de carga turística, que debía estar terminado en mayo y ahora tardará un mes más. Y el informe sobre la capacidad de carga de la carretera general, la principal infraestructura viaria de Menorca que no está dimensionada para el tráfico que soporta, especialmente durante el verano. Adolfo Vilafranca se muestra crítico con la izquierda y el GOB, del que -afirma- no aplica la misma vara de medir en función de quien gobierna. Debemos acertar en el diseño del nuevo modelo, pero cada uno ha de asumir sus propias responsabilidades.