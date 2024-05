La encuesta del Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES) constata el crecimiento del PP a costa de Vox, mientras que la izquierda retrocede y se aleja aún más de recuperar el Govern. Un año después de las elecciones autonómicas que auparon a Marga Prohens al Consulat de Mar, si ahora se celebrasen los comicios, Prohens dependería menos de Vox. El partido de Abascal pierde dos diputados y el PP, con un 38,8 por cien de los sufragios y 28 escaños, tres más de los que cuenta hoy, se consolida como el primer partido del Archipiélago. Amplía distancias respecto al PSIB-PSOE, que obtiene uno de sus peores resultados con 16 diputados, dos menos, y una intención de voto del 23,9 por cien.

En cambio, Més per Mallorca y Més per Menorca amplían su representación, con dos escaños más. El PP concluye que esta encuesta avala su gestión en el Govern y los consells. En la oposición, el PSIB-PSOE confía en la remontada. Sostiene Cosme Bonet, secretario de Organización de los socialistas de Balears, que «la izquierda aguanta y tenemos tres años para recuperar». Pero, hoy, la izquierda no suma para formar el Govern. Gestionar con eficacia, dar respuestas solventes y soluciones acertadas es el reto de quienes gobiernan. Para la oposición, acertar en alternativas creíbles que convenzan a los ciudadanos.