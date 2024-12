El crimen de María del Rosario Díaz Jiménez, apuñalada por su pareja en un coche en Palma, delante de su hija de dos años, suscita numerosas preguntas. El acusado, George Virgiliu Teianu, un delincuente de nacionalidad rumana, llevaba una pulsera de maltratador para que no pudiera acercarse a su compañera sentimental, pero cometió el asesinato porque la mujer no llevaba encima el receptor que da la alarma. Estaba en la casa familiar. Ahora se investiga qué hacía allí. Hace unos meses, también en Mallorca, una mujer fue asesinada por su yerno. Después trascendió que era un maltratador peligroso, detenido por numerosos incidentes, y que no podía estar con su mujer y la madre de ella, pero vivían juntos. Son dos casos que guardan ciertas semejanzas y que provocan una gran indignación. El protocolo de auxilio a las mujeres maltratadas se aplica correctamente o hay inquietantes lagunas? La Policía Nacional y la Guardia Civil hacen un gran trabajo para prevenir los malos tratos y ayuda a las víctimas, pero hay tantos casos -cabe recordar que Balears está a la cabeza de las denuncias por violencia machista- que faltan más medios para afrontarlos. La educación es clave para formar en el respeto a las futuras generaciones, pero también es evidente que la contundencia judicial con los maltratadores debe ser total.