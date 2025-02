Balears vuelve a liderar el abandono escolar prematuro en España, con una tasa del 19,1 por cien, cuando la media nacional es del 13,6 por cien, según los datos del Ministerio de Educación, que proceden de la Encuesta de Población Activa (EPA). Unas cifras preocupantes, que se repiten y empeoran año tras año porque respecto a la anterior encuesta, además de superar el Archipiélago en un 5,5 por cien la media española de alumnos que abandonan las aulas, ya duplicamos la media de los países de la UE, que es del 9,5 por cien. Este abandono tiene sus consecuencias en la calificación, competencia laboral y los salarios.

Las Islas han protagonizado una evolución positiva desde 2002, cuando la tasa de abandono era del 39,9 por cien, pero la trayectoria de la población escolar de las Islas no ha sido suficiente. En 2022 fue Murcia la comunidad autónoma que quedó en última posición, pero ahora ha vuelto a recuperarla Balears. «Nos lo tenemos que replantear todo como comunidad autónoma, pero no solo el Govern, sino toda la comunidad educativa y el tejido empresarial y social», afirma el conseller de Educació, Antoni Vera, tras conocer estos datos. Combatir el abandono escolar prematura, fruto del actual modelo económico, es el gran reto que implica a todos los agentes sociales. Las respuestas acertadas no son fáciles.